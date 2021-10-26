Kushinagar News: डॉ. आरडी कुशवाहा हटाए गए,डॉ. हेमंत बने नोडल अफसर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 28 Aug 2026 01:58 AM IST
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पडरौना। स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सीएमओ डाॅ.चंद्रप्रकाश ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. हेमंत वर्मा को निजी अस्पतालों का नोडल अधिकारी नामित किया है। निवर्तमान नोडल अधिकारी डॉ. आरडी कुशवाहा को को नए नोडल अधिकारी को आवश्यक जानकारी व सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला सीएमओ की तरफ से जिले में लगातार निजी अस्पतालों में हो ही मौतों व निर्धारित समय में जांच न करने व मानक के विपरीत निजी अस्पतालों का पंजीकरण किए जाने सहित तमाम लापरवाही के चलते लिया गया है। सीएमओ डॉ. चंद्रप्रकाश ने बताया कि स्वत: संज्ञान पर नोडल अफसर पद से हटाया गया है। संवाद
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