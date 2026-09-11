Kushinagar News: हाटा में निकला डोल जुलूस, झांकियों ने किया मंत्रमुग्ध
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:26 AM IST
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हाटा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन बृहस्पतिवार को नगर में डोल मेले का आयोजन किया गया। भगवान श्रीकृष्ण की मूर्तियों और आकर्षक झांकियों के साथ निकले जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं और जयकारों से देर रात तक नगर का माहौल भक्तिमय बना रहा।
देर शाम नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर निकले जुलूस में भगवान श्रीकृष्ण की सजी-धजी प्रतिमाओं के साथ कई तरह की झांकियां शामिल रहीं। झांकियों को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था।
आगे और पीछे बड़ी संख्या में युवक चल रहे थे। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों से होकर गुजरा। रास्ते में लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना की।
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बच्चों और महिलाओं में भी डोल मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मेले को लेकर नगर में देर शाम से ही चहल-पहल बढ़ गई थी।
इस दौरान प्रमुख बाजार और मार्गों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। जुलूस के कारण कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी सक्रिय रहे।
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम : डोल मेले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। नगर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस टीम तैनात रही। इसके अलावा प्रत्येक झांकी के साथ पुलिस के जवान चलते रहे। भीड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने निगरानी बनाए रखी। देर रात तक पुलिस बल जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहा। डोल मेले में शामिल युवाओं में खासा उत्साह रहा। डीजे की तेज आवाज और भक्ति गीतों के बीच युवक नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। भगवान श्रीकृष्ण की जयकारों से पूरा नगर गूंजता रहा।
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देर शाम नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर निकले जुलूस में भगवान श्रीकृष्ण की सजी-धजी प्रतिमाओं के साथ कई तरह की झांकियां शामिल रहीं। झांकियों को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था।
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आगे और पीछे बड़ी संख्या में युवक चल रहे थे। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों से होकर गुजरा। रास्ते में लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना की।
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बच्चों और महिलाओं में भी डोल मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मेले को लेकर नगर में देर शाम से ही चहल-पहल बढ़ गई थी।
इस दौरान प्रमुख बाजार और मार्गों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। जुलूस के कारण कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी सक्रिय रहे।
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम : डोल मेले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। नगर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस टीम तैनात रही। इसके अलावा प्रत्येक झांकी के साथ पुलिस के जवान चलते रहे। भीड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने निगरानी बनाए रखी। देर रात तक पुलिस बल जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहा। डोल मेले में शामिल युवाओं में खासा उत्साह रहा। डीजे की तेज आवाज और भक्ति गीतों के बीच युवक नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। भगवान श्रीकृष्ण की जयकारों से पूरा नगर गूंजता रहा।