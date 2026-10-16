फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Delay in the disposal of pending revenue cases will not be tolerated.

Kushinagar News: बर्दाश्त नहीं की जाएगी लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में देरी

Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Delay in the disposal of pending revenue cases will not be tolerated.
आईजीआरएस की शिकायतें समय से निपटाएं, डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं रहना चाहिए कोई प्रकरण
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में बोले डीएम
पडरौना। राजस्व वादों के निस्तारण में देरी, जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और राजस्व वसूली में ढिलाई पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही चेताया कि शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम संजय चौहान ने स्वामित्व योजना के तहत लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने और अंश निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्राप्त आवेदनों की गहन जांच करने और सभी पात्र किसानों व उनके आश्रितों को नियमानुसार जल्द लाभ दिलाने के निर्देश दिए। रियल टाइम खतौनी के कार्यों में तेजी लाने के साथ राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने में शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) के माध्यम से होने वाली वसूली पर विशेष नजर रखी जाए।
विज्ञापन

डीएम ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत पैमाइश और सीमांकन, धारा 67 के तहत अतिक्रमण व अनधिकृत कब्जे तथा धारा 116 के तहत कुर्रा और बंटवारे से संबंधित मामलों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार पैमाइश के बाद पत्थर नसब किए जाने पर यदि कोई व्यक्ति उसे उखाड़ता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएम ने कहा कि हर शिकायत का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर श्रेणी में लंबित नहीं रहना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed