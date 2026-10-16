Kushinagar News: तीसरी बार अनशन पर बैठे ग्रामीण

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अनशन की अगुवाई कर रहे सुग्रीव जायसवाल ने कहा कि ग्राम सभा में 2015 से 2020 के बीच कराए विकास कार्यों, शौचालय व आवास आदि में अनियमितता की जांच की मांग को लेकर काफी दिन से आंदोलनरत है। इसके पहले भी दो बार आमरण अनशन हो चुका है।पहली बार उनके अनशन को एसडीएम तमकुहीराज ने आश्वासन देकर खत्म कराया गया था, तो दूसरी बार डीपीआरओ ने 15 दिन के आश्वासन पार अनशन खत्म कराया गया था। इसके बावजूद अभी तक गांव के लोगों की शिकायत की निष्पक्ष जांच नही हुई। इससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने चेताया कि यदि इस बार भी कार्रवाई नही हुई तो आंदोलन और तेज दिया जाएगा।