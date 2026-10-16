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Kushinagar News: तीसरी बार अनशन पर बैठे ग्रामीण

Fri, 16 Oct 2026 01:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:19 AM IST
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Construction of the Amwa Digar-Bharath Patti bridge will reduce the distance to Bettiah by 40 km.
तमकुहीरोड। क्षेत्र के तिवारीपट्टी में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की जांच की मांग को लेकर गांव के लोग बृहस्पतिवार को पंचायत भवन परिसर में तीसरी बार अनशन पर बैठ गए। लोगों ने चेताया कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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अनशन की अगुवाई कर रहे सुग्रीव जायसवाल ने कहा कि ग्राम सभा में 2015 से 2020 के बीच कराए विकास कार्यों, शौचालय व आवास आदि में अनियमितता की जांच की मांग को लेकर काफी दिन से आंदोलनरत है। इसके पहले भी दो बार आमरण अनशन हो चुका है।
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पहली बार उनके अनशन को एसडीएम तमकुहीराज ने आश्वासन देकर खत्म कराया गया था, तो दूसरी बार डीपीआरओ ने 15 दिन के आश्वासन पार अनशन खत्म कराया गया था। इसके बावजूद अभी तक गांव के लोगों की शिकायत की निष्पक्ष जांच नही हुई। इससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने चेताया कि यदि इस बार भी कार्रवाई नही हुई तो आंदोलन और तेज दिया जाएगा।
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