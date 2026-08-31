Kushinagar News: बाल विवाह सामाजिक अपराध, बेटियों का सौदा बर्दाश्त नहीं

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भाजपा नेता पप्पू पांडेय ने कहा कि गरीबी और आर्थिक तंगी की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोग कम उम्र में बेटियों की शादी तय कर देते हैं। चंद रुपयों के लालच में मासूम बेटियों के भविष्य और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बजाय कम उम्र में विवाह के बंधन में बांधना उनके अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि बेटियों का सौदा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को नियमित रूप से स्कूल भेजने और विवाह के लिए निर्धारित उम्र पूरी होने का इंतजार करने की अपील की। अंत में उन्हाेंने ग्रामीणों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई। चौपाल का संचालन पूर्व प्रधान मनोज गोंड ने किया।इस दौरान जिरिया देवी, आशा देवी, राजवती देवी, जहरी देवी, किसमती देवी, सोमारी देवी, मुनिया देवी, सुगंती देवी, रूबी देवी, चंदा देवी, सवरू, रमेश, राजन, ओमप्रकाश, वीरेंद्र, गेना आदि मौजूद रहे।