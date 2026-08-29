Kushinagar News: गोरखपुर में जुटेंगे शतरंज के खिलाड़ी, छह चक्रों में होगी रैपिड प्रतियोगिता

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आयोजक नितेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता छह चक्रों में रैपिड आधार पर खेली जाएगी। इनमें प्रत्येक खिलाड़ी को 15 मिनट और 10 सेकंड इंक्रीमेंट का समय मिलेगा। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 15 हजार रुपये रखी गई है। सीनियर ओपन और अंडर-11 वर्ग के विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ शील्ड और मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बेस्ट गर्ल्स खिलाड़ी को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए बेस्ट स्कूल प्रथम और द्वितीय की ट्रॉफी भी दी जाएगी। इनमें किसी भी स्कूल के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। अंडर-11 वर्ग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जन्मतिथि एक जनवरी 2015 या उसके बाद की होनी चाहिए।