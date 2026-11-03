फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Caregiver did not receive remuneration even after working for 22 months.

Kushinagar News: 22 महीने तक काम कराने के बाद भी केयर टेकर को नहीं मिला मानदेय

Tue, 03 Nov 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Caregiver did not receive remuneration even after working for 22 months.
मंसाछापर। विशुनपुरा ब्लॉक के विंदवलिया गांव में केयर टेकर से 22 महीने तक काम कराने के बावजूद मानदेय का भुगतान नहीं करने की शिकायत की सोमवार को डीपीआरओ ने जांच की। जांच में केयर टेकर का आरोप सही मिला।
विज्ञापन

विंदा देवी लगातार 22 महीने तक केयर टेकर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाती रहीं, लेकिन उन्हें मानदेय नहीं मिला। इससे परेशान होकर उन्होंने डीएम से शिकायत कर जांच कराने की मांग की थी। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन


इसी क्रम में सोमवार को डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी जांच करने पहुंचे। उन्होंने अभिलेखों की पड़ताल की और शिकायतकर्ता का पक्ष सुना। जांच में सामने आया कि सचिव और प्रधान प्रशासक की ओर से केयर टेकर को 22 महीने के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर डीपीआरओ ने संबंधित लोगों को फटकार लगाई और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक केयर टेकर और पंचायत सहायक के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ग्राम पंचायत में किसी भी अन्य कार्य पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed