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गांव निवासी अब्दुल रहमान शुक्रवार दोपहर मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़कर घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही मसीउद्दीन और उसके भाई नेहालुद्दीन ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान नेहालुद्दीन ने चाकू से कई वार कर अब्दुल रहमान को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह अचेत हो गया।घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे सीएचसी मोतीचक-मथौली पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया गया।घायल की बहन जैनब खातून की तहरीर पर कप्तानगंज थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है।