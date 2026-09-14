Kushinagar News: बृजेश प्रांतीय संप्रेक्षक व राहुल बने मंडल अध्यक्ष
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 AM IST
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पडरौना। उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रांतीय चुनाव में कुशीनगर कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने संगठनात्मक मजबूती का परचम लहराया है। डीएम कार्यालय के बृजेश कुमार श्रीवास्तव प्रांतीय संप्रेक्षक निर्वाचित हुए हैं, जबकि राहुल कुमार चतुर्वेदी ने गोरखपुर मंडल अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है।
लखनऊ के अटल प्रेक्षागृह में रविवार को संगठन का प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसीलों से पहुंचे कलेक्ट्रेट कर्मचारी एवं प्रतिनिधियों ने मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट ने की। संवाद
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लखनऊ के अटल प्रेक्षागृह में रविवार को संगठन का प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसीलों से पहुंचे कलेक्ट्रेट कर्मचारी एवं प्रतिनिधियों ने मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट ने की। संवाद
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