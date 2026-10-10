फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Bridge to be built at Gaurighat at a cost of 23 crore; 1 lakh people to benefit.

Kushinagar News: 23 करोड़ से गौरीघाट पर बनेगा पुल एक लाख लोगों को मिलेगी सुविधा

Sat, 10 Oct 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Bridge to be built at Gaurighat at a cost of 23 crore; 1 lakh people to benefit.
गौरी घाट पर नाव से पार करते लोग। 
गोरड़रिया/दुदही। बांसी नदी के गौरीघाट पर पक्के पुल का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद जगी है। चार दशक पुरानी ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए शासन ने 20.94 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके निर्माण के लिए 10.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल गई है। बांसी नदी पर स्थायी पुल बनने से नदी के दोनों ओर बसे गांवों की करीब एक लाख आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। गौरीघाट पर मौजूदा पीपा सेतु के स्थान पर स्थायी पुल का निर्माण कराया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 2094.57 लाख रुपये निर्धारित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-57 के तहत 825.16 लाख और अनुदान संख्या-83 के तहत 222.13 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दोनों मदों को मिलाकर 1047.29 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। गौरीघाट पर पक्के पुल के अभाव में ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानी उठानी पड़ रही है। वर्ष 2019 में यहां पीपा पुल लगाया गया था लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने पर इसे हटा दिया जाता है। इसके बाद दोनों ओर के गांवों का सीधा संपर्क प्रभावित हो जाता है। बरसात के दिनों में लोगों को जरूरी काम के लिए भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मरीजों, महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। नदी पार करने के दौरान जोखिम भी बना रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed