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Kushinagar News: बकाया भुगतान के लिए कंपनी के दफ्तर पर जड़ा ताला, आमरण अनशन की दी चेतावनी

Sat, 10 Oct 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:21 AM IST
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Company office locked over outstanding payments; warning of a fast-unto-death issued.
पडरौना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत विद्युतीकरण का कार्य कराने वाले ठेकेदारों ने बकाया भुगतान को लेकर शुक्रवार को रविंद्र नगर स्थित विश्व समुद्रा कंपनी के कार्यालय पर ताला जड़ दिया।
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ठेकेदारों का आरोप है कि कई जनपदों में काम पूरा कराने के बावजूद करीब दो साल से करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। ठेकेदारों ने भुगतान नहीं मिलने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है।
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प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों का कहना है कि सौभाग्य योजना के तहत उन्होंने निर्धारित मानकों के अनुसार विद्युतीकरण का काम कराया था। इसमें बिजली की लाइन बिछाने, ट्रांसफार्मर लगाने, कनेक्शन देने सहित अन्य कार्य शामिल हैं। काम पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कई ठेकेदारों ने कर्ज लेकर काम कराया था। अब कर्ज का ब्याज बढ़ने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। विश्व समुद्रा कंपनी ने ठेके लेकर इन ठेकेदारों से काम कराया है लेकिन समय भुगतान नहीं किया गया।
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कंपनी प्रबंधन की ओर से कई बार भुगतान का आश्वासन दिया गया लेकिन अब तक बकाया धनराशि नहीं मिली। ऐसे में उनके सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
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