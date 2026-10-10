पति को मार डाला!: पहली पत्नी ने इस बात से खफा होकर रेता गला, सौतन पर भी किए वार; छह बच्चों का पिता था ओमप्रकाश
जंगल चौरिया गांव में शनिवार सुबह 50 वर्षीय ओमप्रकाश राजभर की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से गला रेता गया। बीच-बचाव में ओमप्रकाश की दूसरी पत्नी भी घायल हुई हैं।
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यूपी के कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल चौरिया गांव में शनिवार सुबह घरेलू विवाद के दौरान 50 वर्षीय ओमप्रकाश राजभर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस की अभी तक की जांच में जमीन में हिस्सेदारी को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची उनकी दूसरी पत्नी भी घायल हो गईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतक ओमप्रकाश राजभर नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के जंगल जगदीशपुर गांव के मदरहवां के निवासी थे। जानकारी के अनुसार, उनकी पहली पत्नी से तीन बेटियां और एक बेटा है। करीब 18 वर्ष पहले उन्होंने दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी से भी एक बेटा और एक बेटी है।
पुलिस ने बताया कि पुश्तैनी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा बेचने और जमीन में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी नाराज थी। इसी बात को लेकर शनिवार सुबह विवाद हुआ। आरोप है कि कहासुनी के दौरान पहली पत्नी ने ओमप्रकाश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश की मौत हो गई। बीच-बचाव के दौरान दूसरी पत्नी भी घायल हो गई।