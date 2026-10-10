पति को मार डाला!: पहली पत्नी ने इस बात से खफा होकर रेता गला, सौतन पर भी किए वार; छह बच्चों का पिता था ओमप्रकाश

यूपी के कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल चौरिया गांव में शनिवार सुबह घरेलू विवाद के दौरान 50 वर्षीय ओमप्रकाश राजभर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस की अभी तक की जांच में जमीन में हिस्सेदारी को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची उनकी दूसरी पत्नी भी घायल हो गईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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