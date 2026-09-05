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Kushinagar News: सड़क किनारे पेड़ से टकराई बाइक, तीन सवारों में एक युवक की मौत, दो घायल

Sat, 05 Sep 2026 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:47 AM IST
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Bike collides with a roadside tree, one youth among three riders dies, two injured
अहिरौली बाजार। पिपराइच-परतावल मार्ग स्थित पकड़ी चौराहे के पास शुक्रवार शाम करीब चार बजे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने घायलों को पिपराइच सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने पटनी निवासी दरोगा निषाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो युवकों की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार कर मेडिकल काॅलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।
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अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के गांव पटनी निवासी 25 वर्षीय दरोगा निषाद बाइक से अपने बहनोई के घर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अवरही कृतपुरा गए थे। वहां से बहनोई 26 वर्षीय प्रमोद साहनी और गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के मोहनापुर निवासी 27 वर्षीय विजय कुमार के साथ एक ही बाइक से पिपराइच की तरफ जा रहे थे। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के पकड़ी चौराहे के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। बाइक पर सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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मौजूद लोगों ने घायलों को पिपराइच सीएचसी पहुंचाया और उनके परिजनों को घटना की सूचना दी। घायलों को पिपराइच सीएचसी पहुंचते ही डाॅक्टर ने दरोगा निषाद को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रमोद साहनी और विजय कुमार को प्राथमिक उपचार कर गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। इस संबंध में अहिरौली बाजार थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शेष दोनों घायलों का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
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