Kushinagar News: वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ भूमिपूजन

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खड्डा। क्षेत्र के करदह गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में शनिवार को नए भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खड्डा विधायक ने नए स्कूल भवन का शिलान्यास किया। खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय ने कहा कि विद्यालय का नया भवन बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक होगा। शिक्षा के विकास से ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है। बच्चों के बेहतर भविष्य और क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। संवाद