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Kushinagar News: 100 मीटर दौड़ में अयूब अंसारी प्रथम

Tue, 06 Oct 2026 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:46 AM IST
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Ayub Ansari first in the 100-meter race.
कुशीनगर। उदित नारायण इंटर कॉलेज परिसर में सोमवार को तहसील स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रैक पर जीत के लिए खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
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प्रधानाचार्य अरविंद सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अयूब अंसारी ने प्रथम स्थान हासिल किया। अंडर-17 में आदित्य चौधरी और अंडर-19 में महताब अंसारी ने बाजी मारी। बालिका वर्ग की अंडर-19 100 मीटर दौड़ में सीता यादव और अंडर-17 में सोनम प्रथम रहीं। गोला क्षेपण के बालिका वर्ग में आसिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में अबरार अंसारी ने बाजी मारी।
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