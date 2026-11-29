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किशोर की मां गोल्डी सिंह ने बताया कि वीडियो कॉल करने वाले युवक ने उनसे पूछा कि क्या वह आर्यन राव की मां बोल रही हैं। इसके बाद उसने कहा कि उनका बच्चा उसके कब्जे में है और आर्यन से बात कर लें। हालांकि वीडियो कॉल पर किसी दूसरे बच्चे को दिखाया गया, जिसे उन्होंने पहचानने से इन्कार कर दिया। इसके बाद मोबाइल पर संदेश भेजकर एक लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। शनिवार को फिरौती के लिए फोन आने की सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और किशोर की मां से पूछताछ की। थानाध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया कि फिरौती मांगने वाले मोबाइल नंबर के आधार पर जांच की जा रही है।

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रहसू बाजार। चौराखास थाना क्षेत्र के नदवा विशुनपुर गांव में नाना के घर से लापता 14 वर्षीय किशोर के मामले में फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर करीब दो बजे किशोर की मां गोल्डी सिंह के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आई। फोन करने वाले युवक ने किशोर को छोड़ने के बदले एक लाख रुपये की मांग की।