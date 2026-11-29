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-वक्ताओं ने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति छात्रों को जागरूक रहने का किया आह्वानपडरौना। संविधान गौरव दिवस पर शनिवार को शहर के उदित नारायण पीजी कॉलेज के लाइब्रेरी सभागार में गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें वक्ताओं ने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देकर सांविधानिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रबंधक, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। यह प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है।उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता के साथ ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सके। संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है, जब नागरिक सांविधानिक मूल्यों को अपने व्यवहार और जीवन में अपनाएं। युवाओं को संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि वे जागरूक नागरिक के रूप में देश के विकास में योगदान दे सकें।गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. ममता मणि त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संविधान देश की एकता, अखंडता, समानता और सामाजिक न्याय का मजबूत आधार है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसके मूल्यों को समझना और उनका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें सांविधानिक चेतना, लोकतांत्रिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना भी जरूरी है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को संविधान की महत्ता समझने और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से संविधान के प्रति सम्मान रखने और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की।कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीति जायसवाल ने किया। इस दौरान डॉ. नरेंद्र त्रिपाठी, डॉ. अमृता सिंह, शमशेर मल्ल, डॉ. आशुतोष सिंह और वरिष्ठ लिपिक संजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।