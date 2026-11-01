फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Additional state transport buses will run to Delhi, Lucknow, and Kanpur during Diwali.

Kushinagar News: दिवाली पर दिल्ली, लखनऊ और कानपुर के लिए दौड़ेंगी अतिरिक्त रोडवेज बसें

Sun, 01 Nov 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Additional state transport buses will run to Delhi, Lucknow, and Kanpur during Diwali.
त्योहारी भीड़ से निपटने के लिए परिवहन निगम ने शुरू की तैयारी, यात्रियों की संख्या के हिसाब से बढ़ाया जाएगा बसों का संचालन
विज्ञापन

पडरौना। दिवाली पर घर आने और त्योहार मनाने के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों की राह आसान करने के लिए परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर सहित अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए निगम ने लंबी दूरी के मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है।
पडरौना डिपो की तरफ से निगम और अनुबंधित की कुल 40 बसों का संचालन होता है। इसमें छह बसों को दिल्ली और 14 बसों को लखनऊ, कानपुर और उन्नाव के लिए पडरौना समेत जिले के अलग-अलग स्थानों से संचालित की जाती है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और हमीरपुर डिपो की कई बसें पडरौना तक आती हैं। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग रोजगार और अन्य कार्यों के सिलसिले में दूसरे शहरों से अपने घर लौटते हैं।
विज्ञापन

वहीं, दिवाली के बाद वापस काम पर जाने वालों की भीड़ भी बढ़ जाती है। ऐसे में बसों में सीटों के लिए मारामारी न हो और यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पडरौना डिपो के एआरएम जयप्रकाश प्रधान ने बताया कि निगम की योजना है कि दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए यात्रियों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। जिन रूटों पर यात्रियों का दबाव अधिक रहेगा, वहां बसों के फेरे बढ़ाने के साथ अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा डिपो की तरफ से अनुबंधित सभी बसों का संचालन लोकल रूटों पर होगा। यदि यात्रियों की संख्या लोकल रूटों पर बढ़ती है तो अनुबंधित बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed