Kushinagar News: तेज बारिश में गिरा पेड़, बाधित रहा बड़े वाहनों का आवागमन

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बृहस्पतिवार की रात करीब 10 बजे अचानक शहर में मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान शहर के स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर के पास सड़क किनारे का एक नीम का पेड़ अचानक गिर गया। रात के समय बारिश होने के चलते इस रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था, जिसके चलते सड़क पर गिरे पेड़ की चपेट में कोई नही आया। शुक्रवार की सुबह वहां पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल ने नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाया। इसके बाद इस मार्ग पर सभी तरह के वाहनों का आवागमन सामान्य हो गया।इस दौरान अरुण सिंह, अनिल कुमार, घनश्याम यादव, सन्नी मिश्रा, अनिल पांडेय, प्रदीप कुशवाहा, आकाश वर्मा, अनूप गोंड आदि मौजूद रहे।