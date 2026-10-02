Kushinagar News: सांप ने युवक को लपेटा, पानी में डूबने लगा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:52 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:52 AM IST
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रामकोला। थाना क्षेत्र के टेकुआटार बरवा छपरा गांव में बृहस्पतिवार को मछली पकड़ने के दौरान एक युवक को सांप ने लपेट लिया। इससे वह पानी में डूबने लगा। साथ मौजूद युवकों ने किसी तरह उसे सांप के चंगुल से छुड़ाकर बाहर निकाला। अचेत अवस्था में युवक को उनके परिजन रामकोला सीएचसी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सक ने उन्हें मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया।
टेकुआटर बरवा छपरा निवासी 18 वर्षीय किशन राजभर बृहस्पतिवार को दो-तीन साथियों के साथ गांव के बाहर पानी में मछली पकड़ने गया था। मछली पकड़ते समय अचानक एक सांप ने उसे लपेट लिया। सांप के लपेटने से किशन पानी में गिरकर डूबने लगा। यह देख साथियों में अफरातफरी मच गई। उन्होंने साहस दिखाते हुए किसी तरह किशन को सांप से छुड़ाया और पानी से बाहर निकाला। सूचना पर आए परिजन किशन को अचेत हालत में रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेगए, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज चल रहा है।
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टेकुआटर बरवा छपरा निवासी 18 वर्षीय किशन राजभर बृहस्पतिवार को दो-तीन साथियों के साथ गांव के बाहर पानी में मछली पकड़ने गया था। मछली पकड़ते समय अचानक एक सांप ने उसे लपेट लिया। सांप के लपेटने से किशन पानी में गिरकर डूबने लगा। यह देख साथियों में अफरातफरी मच गई। उन्होंने साहस दिखाते हुए किसी तरह किशन को सांप से छुड़ाया और पानी से बाहर निकाला। सूचना पर आए परिजन किशन को अचेत हालत में रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेगए, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज चल रहा है।
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