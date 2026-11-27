विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पडरौना। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में काउंसलिंग पूरी होने के बाद अब विद्यालय आवंटन का इंतजार है। इस संबंध में पदोन्नति संघर्ष मोर्चा ने सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर विद्यालयवार और विषयवार रिक्तियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है।ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि विभागीय निर्देश के क्रम में 23 और 25 नवंबर को निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार पात्र शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई। अब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी चाहिए। पदोन्नति की कार्रवाई पूरी करने की अंतिम तिथि पहले सात नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कराना जरूरी है।शिक्षकों ने मांग की कि रिक्त पदों की सूची में विद्यालय का नाम, विकासखंड, पद और विषय का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही विद्यालय आवंटन की तिथि, समय और स्थान निर्धारित कर आधिकारिक आदेश जारी किया जाए। शिक्षकों को विद्यालय चयन के विकल्प, आवंटन प्रक्रिया और जरूरी अभिलेखों की जानकारी पहले से उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।मोर्चा ने वरिष्ठता क्रम और विभागीय नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से विद्यालय आवंटन कराने पर जोर दिया।इस दौरान अखिलेश कुमार मिश्र, अमीरूल हक, नवीन श्रीवास्तव, सूचित प्रसाद, धनंजय मौर्य, दिनेश कुमार, विजय प्रताप सिंह, पिंटू दूबे, वेदप्रकाश पांडेय, समशेद अहमद और अनुराग गुप्ता सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।