फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   26 teams displayed their strength in the Kabaddi competition.

Kushinagar News: कबड्डी प्रतियोगिता में 26 टीमों ने दिखाया दमखम

Wed, 09 Sep 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
26 teams displayed their strength in the Kabaddi competition.
कसया। आरएसएस कुशीनगर की ओर से युवा केंद्रित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को नगर के श्रीराम जानकी मंदिर मठ में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। सुबह 8:30 बजे शुरू हुई प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग की 26 टीमों ने प्रतिभाग किया। इनमें 19 टीमें बालक और सात बालिका वर्ग की रहीं। खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरीं।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि गोरक्ष प्रांत के सह प्रांत प्रचारक सुरजीत ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और टीम भावना को मजबूत करता है। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना के साथ संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना है। आयोजन का संदेश ‘खेल से संस्कार, संस्कार से राष्ट्र निर्माण’ रखा गया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग के मुकाबलों में चंदन क्लब ढांढा ने स्वामी पट्टी को हराया।
विज्ञापन

कुशीनगर और बनकटा के बीच हुए मुकाबले में बनकटा की टीम विजयी रही। नेहरू इंटर कॉलेज और भीमराव की टीम के बीच मुकाबले में भीमराव की टीम ने जीत दर्ज की। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे हाटा विधायक मोहन वर्मा ने उनसे हाथ मिलाकर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। अतिथियों ने प्रतियोगिता में विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मोमेंटो और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतियोगिता की देखरेख में एनई रेलवे गोरखपुर के विनोद यादव, वृंदावन शर्मा, कुंतु यादव, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एनई रेलवे के दुर्बल यादव, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष हरिनारायण दुबे, सचिव नरसिंह शर्मा, सहायक सचिव अजय यादव, मुस्तफा अंसारी, मयंक शर्मा, देवरिया जिला कबड्डी संघ के सचिव मुलायम यादव, महराजगंज के सचिव गोरख गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान कुशीनगर विधायक पीएन पाठक, जिला कार्यवाह देवेंद्र, जिला प्रचारक प्रवीण, रामाश्रय, शैलेश श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह, नगर व्यवसायी ओम प्रकाश जायसवाल, सुधीर राव, युवा सम्मेलन के जिला संयोजक विवेक श्रीवास्तव, रजनीकांत मणि, कृष्ण कुमार जायसवाल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम पांडेय, आलोक कुमार, रविंद्र गुप्ता, बलराम, संजीव सिंह, धर्मराज, सूर्यांशु, अमीय गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed