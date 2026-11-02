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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Youth swindled out of Rs 1.53 lakh after being targeted with an objectionable video

Kaushambi News: आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवक से 1.53 लाख रुपये की ठगी

Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
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Youth swindled out of Rs 1.53 lakh after being targeted with an objectionable video
महेवाघाट के भवनसुरी रानीपुर गांव निवासी अंशुमन सरोज साइबर ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित के मुताबिक, 19 अक्तूबर 2026 को उनके पास वीडियो कॉल आई। इस दौरान उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया। इसके बाद खुद को पुलिस अधिकारी बताकर फोन किया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांगे गए। लोकलाज के डर से पीड़ित ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के खातों से कुल 1,53,499 रुपये आरोपियों को भेज दिए। ठगी का पता चलने पर साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।
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