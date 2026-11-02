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कौशाम्बी : ढलान पर खिसके ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसकर युवक की मौत, पड़ोसी पर हत्या हत्या का आरोप

Mon, 02 Nov 2026 06:21 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Nov 2026 06:21 PM IST
सार

सरायअकिल थाना क्षेत्र के जैतपुर पूरेहजारी गांव में सोमवार दोपहर ट्रैक्टर में जुड़े रोटावेटर की मरम्मत करते समय हादसा हो गया। ढलान पर स्टार्ट हालत में खड़ा ट्रैक्टर अचानक नीचे की ओर खिसकने लगा।

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Youth dies after getting caught in rotavator of a tractor slid down a slope
रोटावेटर से युवक की मौत के बाद छानबीन करने पहुंची पुलिस। - फोटो : संवाद।

विस्तार
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सरायअकिल थाना क्षेत्र के जैतपुर पूरेहजारी गांव में सोमवार दोपहर ट्रैक्टर में जुड़े रोटावेटर की मरम्मत करते समय हादसा हो गया। ढलान पर स्टार्ट हालत में खड़ा ट्रैक्टर अचानक नीचे की ओर खिसकने लगा। इस दौरान उसे रोकने और सामने खूंटे से बंधी गाय को बचाने के प्रयास में 40 वर्षीय युवक रोटावेटर के नीचे आ गया। उसमें फंसकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गाय भी घायल हो गई। उधर, घटना के बाद परिजनों ने पड़ोसी पर रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने समझा-बुझाकर उन्हें शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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जैतपुर पूरेहजारी निवासी कपिल विश्वकर्मा सोमवार दोपहर घर के सामने खड़े ट्रैक्टर में जुड़े रोटावेटर कल्टीवेटर की बेयरिंग ठीक कर रहे थे। चौकी प्रभारी तिल्हापुर गणेशदत्त पटेल के मुताबिक, ट्रैक्टर ढलान पर स्टार्ट हालत में खड़ा था। इसी दौरान अचानक वह नीचे की ओर चलने लगा। सामने खूंटे से गाय बंधी थी। आशंका है कि गाय को बचाने और ट्रैक्टर को नियंत्रित करने के प्रयास में कपिल उसकी ओर बढ़े और इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से रोटावेटर के नीचे गिर गए। उसमें फंसने से उनकी मौत हो गई। हादसे में गाय भी घायल हो गई।

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परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

घटना के बाद परिवार के लोग पड़ोसी विपक्षी पर रंजिश के चलते कपिल को रोटावेटर के नीचे धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाने लगे। सूचना पर निरीक्षक ज्ञान सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

तीन भाइयों में मझले थे कपिल

कपिल शादीशुदा थे और तीन भाइयों में मझले थे। उनकी मौत से पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ चायल शिवांक सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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