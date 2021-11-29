Kaushambi News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस

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टेवा गांव निवासी निशा मौर्य (20) पुत्री नरेश मौर्य की मां उषा देवी की वर्ष 2021 में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके पिता नरेश मौर्य ने नथिया देवी से दूसरा विवाह कर लिया था। निशा के परिवार में एक छोटी बहन और भाई भी हैं।सोमवार दोपहर करीब 12 बजे नथिया देवी पड़ोस में गई हुई थी। इसी दौरान निशा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद नथिया देवी घर लौटीं तो कमरे का दरवाजा बंद मिला। अंदर देखने पर निशा का शव छत की कुंडी से चुनरी के सहारे फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की।वर्जनइंस्पेक्टर विनीत सिंह ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन भी घटना का कारण नहीं बता पा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।