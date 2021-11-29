Kaushambi News: यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 286 वाहनों का ई-चालान

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मंझनपुर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंगलवार को जिले के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने वाहन चेकिंग की। अभियान में पिकअप और ट्रैक्टर जैसे मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने इंटरसेप्टर स्पीड रडार गन से ओवरस्पीड, नंबर प्लेट, हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 286 वाहनों का ई-चालान किया गया। स्कूल वाहनों की भी सघन जांच की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा में चलने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी। संवाद