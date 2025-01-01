रामलीला: देवर्षि नारद की तपस्या से हिल उठा इंद्र का सिंहासन

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मंचन के अनुसार, देवर्षि नारद की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। इससे नारद को अपनी तपस्या पर अभिमान हो गया। वह अपनी उपलब्धि का बखान करने पहले ब्रह्मा और फिर भगवान शिव के पास पहुंचे। दोनों ने उन्हें अहंकार से दूर रहने की सलाह दी लेकिन नारद नहीं माने।इसके बाद देवर्षि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कामदेव के असफल होने की बात बताई। नारद का अभिमान दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगरी की रचना की। वहां पहुंचकर नारद स्त्री के मोह में पड़ गए। माया के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उनका मुख वानर जैसा कर दिया। यह देखकर नारद क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इस दाैरान कमेटी के अध्यक्ष आकाश यादव, डॉ. सुभाष विश्वकर्मा, ज्ञान मौर्य, ज्ञानेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।