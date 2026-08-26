फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Worker dies of electrocution while cutting iron rods.

Kaushambi News: सरिया काटते समय करंट लगने से श्रमिक की मौत

Wed, 26 Aug 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Worker dies of electrocution while cutting iron rods.
भैला मकदूमपुर गांव में मंगलवार को सरिया काटते समय रीबार कटिंग मशीन के कटे तार के छू जाने से एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

भैला मकदूमपुर गांव के रोशन लाल पाल गांव के किनारे नए घर का निर्माण करा रहे हैं। छत में लिंटर डालने के लिए बुधवार को शटरिंग का काम चल रहा था। कोखराज कोतवाली के बिसारा गांव का आशीष कुमार (36) पुत्र इंद्रपाल कोरी भी शटरिंग करने गया था। दोपहर करीब डेढ़ बजे कुछ श्रमिक रीबार कटिंग मशीन से सरिया काट रहे थे। इसी दौरान आशीष का पैर कटे तार में छू गया।
विज्ञापन

करंट से आशीष झुलस गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष के बड़े भाई हरीश कुमार ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सीओ सौरभ सामंत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आशीष की मौत से पत्नी सुशीला बेसुध हो गईं। आशीष की एक बेटी व एक बेटा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed