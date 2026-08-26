Kaushambi News: सरिया काटते समय करंट लगने से श्रमिक की मौत

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भैला मकदूमपुर गांव के रोशन लाल पाल गांव के किनारे नए घर का निर्माण करा रहे हैं। छत में लिंटर डालने के लिए बुधवार को शटरिंग का काम चल रहा था। कोखराज कोतवाली के बिसारा गांव का आशीष कुमार (36) पुत्र इंद्रपाल कोरी भी शटरिंग करने गया था। दोपहर करीब डेढ़ बजे कुछ श्रमिक रीबार कटिंग मशीन से सरिया काट रहे थे। इसी दौरान आशीष का पैर कटे तार में छू गया।करंट से आशीष झुलस गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष के बड़े भाई हरीश कुमार ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सीओ सौरभ सामंत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आशीष की मौत से पत्नी सुशीला बेसुध हो गईं। आशीष की एक बेटी व एक बेटा है।