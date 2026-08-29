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Kaushambi News: मैदान में पानी के बीच दमखम दिखाएंगी हॉकी टीमें

Sat, 29 Aug 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:25 AM IST
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Sports: Hockey teams to showcase their mettle amidst water on the field.
शुक्रवार को हुई बारिश से जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान पर भरा पानी। संवाद
राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल निदेशालय के तत्वावधान में जिला खेल कार्यालय की ओर से टेवां स्थित जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में 29 से 31 अगस्त तक खेल प्रतियोगिताएं होंगी। आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट, खेलेगा भारत-जीतेगा भारत थीम पर होगा। बारिश में मैदान में पानी भरने के बाद भी तय समय पर प्रतियोगिताएं कराने की तैयारी है।
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उप क्रीड़ाधिकारी अजय प्रताप साहू ने बताया कि 29 अगस्त को प्रतियोगिता की शुरुआत हॉकी से होगी। अंडर-14 के बालकों की हॉकी प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से खेली जाएगी। प्रतिभागियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रमाणित जन्मतिथि प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा। जिन विद्यालयों के खिलाड़ियों के पास हॉकी स्टिक नहीं है, उन्हें स्टेडियम से मुहैया कराई जाएंगी। अब तक आठ टीमें पंजीयन करा चुकी हैं।
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ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था।
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