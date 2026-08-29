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Kaushambi News: रक्षाबंधन पर 27 बसें चलीं, सीट के लिए तरसे यात्री

Sat, 29 Aug 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:25 AM IST
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27 buses ran on Raksha Bandhan; passengers struggled to find seats.
रक्षाबंधन पर बस में मुफ्त सफर के दौरान यात्रियों के सीट को लेकर दिनभर किचकिच होती रही। मंझनपुर डिपो की 27 बसें दिनभर खचाखच रहीं। कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। डिपो इंचार्ज गंगा शंकर शर्मा के अनुसार, 27 अगस्त सुबह छह बजे से रात 12 बजे तक करीब 3500 महिलाओं और उनके सहयात्रियों ने निशुल्क यात्रा की। इसके अलावा करीब दो हजार पुरुष यात्रियों ने भी सफर किया।
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प्रदेश सरकार की ओर से 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं और उनके साथ एक सहयात्री को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसके चलते बृहस्पतिवार से ही बसों में भीड़ बढ़ गई थी। शुक्रवार को भी सुबह से बस अड्डों और प्रमुख ठहरावों पर यात्रियों की कतार लगी रही।
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