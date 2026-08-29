फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Body of married woman living at her parental home found hanging from a noose.

Kaushambi News: मायके में रह रही विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव

Sat, 29 Aug 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Body of married woman living at her parental home found hanging from a noose.
अलीपुरजीता गांव में बृहस्पतिवार देर रात मायके में रह रही 27 वर्षीय विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि विवाहिता घरेलू अनबन की वजह से चार वर्ष से बच्चों के साथ मायके में रह रही थी।
विज्ञापन

अलीपुरजीता निवासी सुरेंद्र सिंह की पुत्री अंजू देवी की शादी करीब आठ वर्ष पहले कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के सेहियापुर गांव निवासी अर्जुन सिंह के साथ हुई थी। उसके दो बच्चों में पांच वर्षीय पुत्री अनुष्का और तीन वर्षीय पुत्र अंश हैं।
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक, घरेलू अनबन के चलते अंजू करीब चार वर्षों से दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। बृहस्पतिवार देर रात अंजू का शव कच्चे मकान के अंदर धन्नी से दुपट्टे के फंदे से लटका था।
विज्ञापन
विज्ञापन

छोटी बहन रचना सिंह कमरे में गई तो उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर पिता समेत परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन
अलीपुर जीता गांव में मायके में रह रही विवाहिता की मौत की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। परिजनों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में परिजनों से तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। -- सत्येंद्र तिवारी, सीओ सिराथू
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed