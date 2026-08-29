Kaushambi News: मायके में रह रही विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव

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अलीपुरजीता निवासी सुरेंद्र सिंह की पुत्री अंजू देवी की शादी करीब आठ वर्ष पहले कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के सेहियापुर गांव निवासी अर्जुन सिंह के साथ हुई थी। उसके दो बच्चों में पांच वर्षीय पुत्री अनुष्का और तीन वर्षीय पुत्र अंश हैं।परिजनों के मुताबिक, घरेलू अनबन के चलते अंजू करीब चार वर्षों से दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। बृहस्पतिवार देर रात अंजू का शव कच्चे मकान के अंदर धन्नी से दुपट्टे के फंदे से लटका था।छोटी बहन रचना सिंह कमरे में गई तो उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर पिता समेत परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।अलीपुर जीता गांव में मायके में रह रही विवाहिता की मौत की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। परिजनों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में परिजनों से तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।सत्येंद्र तिवारी, सीओ सिराथू