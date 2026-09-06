Kaushambi News: चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाकर की लाखों की चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
पिपरी कोतवाली के मोहम्मदपुर गांव में शुक्रवार रात चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया। गांव में मेला और नौटंकी देखने गए परिवारों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोर नकदी सहित लाखों रुपये के जेवरात और सामान समेट ले गए। इसके अलावा पड़ोस के गांव के घर में सो रही महिला के गले से सोने की लाकेट भी उतार ले गए।
मोहम्मदपुर गांव निवासी भानु प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार रात वह परिजनों के साथ गांव में लगे मेले में नौटंकी देखने गए थे। इसी दौरान चोर छत के रास्ते अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें रखे 30 हजार रुपये नकद, मोबाइल, सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन समेत लाखों रुपये का सामान पार कर दिया।
इसके बाद चोरों ने कुलदीप के घर को निशाना बनाया। यहां से पांच हजार रुपये नकद और एक मोबाइल चोरी कर लिया। वहीं, अरविंद कुमार के घर से भी चोर मोबाइल उठा ले गए।
विज्ञापन
वहीं पड़ोस के गांव निजामपुर पुरैनी की मुलवी देवी ने बताया कि शुक्रवार रात वह घर के भीतर सो रही थीं। इसी दौरान चोर घर में घुस आए और उनके गले से सोने का लाकेट छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सीओ चायल शिवांक सिंह ने बताया कि चोरी की घटनाओं की सूचना मिली है। जांच कराई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
मोहम्मदपुर गांव निवासी भानु प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार रात वह परिजनों के साथ गांव में लगे मेले में नौटंकी देखने गए थे। इसी दौरान चोर छत के रास्ते अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें रखे 30 हजार रुपये नकद, मोबाइल, सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन समेत लाखों रुपये का सामान पार कर दिया।
विज्ञापन
इसके बाद चोरों ने कुलदीप के घर को निशाना बनाया। यहां से पांच हजार रुपये नकद और एक मोबाइल चोरी कर लिया। वहीं, अरविंद कुमार के घर से भी चोर मोबाइल उठा ले गए।
विज्ञापन
वहीं पड़ोस के गांव निजामपुर पुरैनी की मुलवी देवी ने बताया कि शुक्रवार रात वह घर के भीतर सो रही थीं। इसी दौरान चोर घर में घुस आए और उनके गले से सोने का लाकेट छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सीओ चायल शिवांक सिंह ने बताया कि चोरी की घटनाओं की सूचना मिली है। जांच कराई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।