The miscreants robbed the cash, mobile from the cloth merchant with a knife

इलाहाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 21 Jun 2022 12:19 AM IST Updated Tue, 21 Jun 2022 12:19 AM IST

इलाके के इछना गांव के भैरो बाबा स्थान के समीप रविवार रात तगादा करके वापस लौट रहे कपड़ा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने चाकू सटाकर नकदी व मोबाइल लूट लिया। वारदात को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश धमकी देते हुए भाग निकले। थाने पहुंचकर पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को तहरीर दी।

सरायअकिल के बुद्धपुरी निवासी सुजीत कुमार जायसवाल की सीएचसी के पास लक्ष्मी गारमेंट्स नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। सुजीत के मुताबिक रविवार शाम वह बाइक से करारी के पिंडरा तगादा करने गए थे। देर शाम वापस लौट रहे थे कि साढ़े आठ बजे इछना गांव स्थित भैरव बाबा के समीप पल्सर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। जब तक वह कुछ समझ पाते पेट पर चाकू सटाकर जेब में रखे 22 हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट लिया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित ने थाने पहुंचकर रात में ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने ऐसी किसी घटना की जानकारी से इनकार किया है।

पुलिस पर लूट की तहरीर बदलवाने का आरोप, व्यापारियों में आक्रोश

सुजीत जायसवाल के मुताबिक घटना के बाद थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस ने लूट की एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल करना तो दूर पूरी तहरीर ही बदलवा कर घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सुजीत का कहना है कि कुछ देर बाद ही इंस्पेक्टर ने उसे अपने कार्यालय बुलाया और लूट की तहरीर के बजाय रास्ते में मोबाइल गिरने की बात लिखकर देने को कहा। साथ ही लूट की बात किसी से चर्चा नहीं करने की हिदायत भी दी। पुलिस ने लूट के बजाय सिर्फ मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। सरायअकिल पुलिस के इस रवैये से कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश है।