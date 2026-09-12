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Kaushambi News: स्कूल जाने के लिए निकलीं आठवीं की दो छात्राएं लापता

Sat, 12 Sep 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:14 AM IST
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Two Class 8 students go missing after leaving for school.
मंदिर के पास मिली साइकिल व ड्रेस को चेक करती पुलिस। संवाद - फोटो : Archive
महेवाघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकली कक्षा आठ की दो छात्राएं लापता हो गईं। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। वहीं बैरमपुर-महेवाघाट मार्ग स्थित हरभजन बाबा मंदिर में पूजा-पाठ और साफ-सफाई के लिए पहुंचे पुजारी को मंदिर परिसर में एक साइकिल और स्कूली ड्रेस दिखाई पड़ी। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के विद्यालयों से संपर्क कर छात्राओं के बारे में जानकारी जुटाई।
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जानकारी होने पर नजदीकी विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों उनके विद्यालय में कक्षा आठ की छात्रा हैं। पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने भी मंदिर परिसर में मिली साइकिल और स्कूली ड्रेस से छात्राओं की पहचान की।
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पुलिस की पूछताछ पर विद्यालय के आसपास दुकानदारों ने पुलिस को बताया कि दोनों छात्राएं एक ही साइकिल से महेवाघाट की ओर जाती दिखाई दी थीं। पुलिस संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही है।
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दोनों छात्राओं के अचानक लापता होने से परिजन परेशान हैं। ग्रामीण भी छात्राओं के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं।
परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। छात्राओं की खोजबीन के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही दोनों छात्राओं को बरामद कर लिया जाएगा।
-- अरुण कुमार शुक्ला, सीओ कौशाम्बी

मंदिर के पास मिली साइकिल व ड्रेस को चेक करती पुलिस। संवाद

मंदिर के पास मिली साइकिल व ड्रेस को चेक करती पुलिस। संवाद- फोटो : Archive

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