Kaushambi News: कौशाम्बी की छात्राओं ने गणित-विज्ञान दक्षता में पाया पहला स्थान

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बेसिक शिक्षा विभाग ने इस उपलब्धि पर वार्डन और शिक्षकों को बधाई दी है। प्रदेश स्तरीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद की 483 छात्राओं ने भी 88 फीसदी उपलब्धि के साथ कौशाम्बी के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया।सहारनपुर 780 छात्राओं और 87 फीसदी उपलब्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। प्रदेशभर में कुल 27,628 छात्राओं यानी 34 फीसदी ने निर्धारित कौशलों का लक्ष्य प्राप्त किया। सितंबर में यह उपलब्धि 37 फीसदी थी।आगामी माह में बेहतर प्रदर्शन की तैयारीजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुमार कुशवाहा ने इस उपलब्धि का श्रेय वार्डन, शिक्षकों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास को दिया। उन्होंने आगामी माह में प्रदर्शन और बेहतर करने का आह्वान किया है। सभी आठ वार्डन को विद्यालयों की कक्षावार प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्राओं के नियमित अभ्यास और शैक्षणिक संसाधनों पर ध्यान देने को कहा गया है। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा योगेश तिवारी ने कहा कि 88 फीसदी की उपलब्धि को आगे ले जाना लक्ष्य है।