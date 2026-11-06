कौशाम्बी : अवैध संबंध के शक में पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर पर मूसल से किए कई वार

पूरामुफ्ती कोतवाली के मंदरी गांव में बृहस्पतिवार देर रात अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी के सिर पर मूसल से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। शुक्रवार सुबह सूचना पाकर आई पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता की तहरीर पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।

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चरवा कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर रसूलपुर निवासी रामभवन सरोज ने 10 साल पहले बेटी विजमा देवी (30) की शादी मंदरी निवासी सुमन कुमार उर्फ भैयालाल से की थी। आरोपी निर्माणाधीन मकानों की छत पर सरिया का जाल बांधने का काम करता है। अक्सर देर रात घर लौटता था। आरोप है कि बृहस्पतिवार रात करीब 12 बजे उसने पत्नी के सिर पर मूसल से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह फरार हो गया।शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने जुटाए। उधर, बेटी की हत्या की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष शांतनु सिंह ने बताया कि महिला के गांव के ही एक युवक से करीब दो साल से संबंध थे। युवक उम्र में उससे सात-आठ साल छोटा और रिश्ते में भतीजा लगता था।इसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। पति ने दो बार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। इसी बात को लेकर बृहस्पतिवार रात विवाद हुआ। पति नशे में था और उसने पत्नी की हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।