फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Staff nurse manhandled at medical college; OPD services halted due to healthcare workers' strike.

कौशाम्बी : मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स से हाथापाई, स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल से ओपीडी ठप

Thu, 24 Sep 2026 08:55 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 08:55 PM IST
सार

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अंगूठी चोरी के आरोप को लेकर महिला मरीज और स्टाफ नर्स के बीच हुए विवाद ने बृहस्पतिवार को तूल पकड़ लिया। महिला मरीज पर स्टाफ नर्स के साथ हाथापाई और अभद्रता करने का आरोप है।

विज्ञापन
Staff nurse manhandled at medical college; OPD services halted due to healthcare workers' strike.
काम ठप करके हड़ताल पर बैठीं नर्सें। - फोटो : संवाद।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अंगूठी चोरी के आरोप को लेकर महिला मरीज और स्टाफ नर्स के बीच हुए विवाद ने बृहस्पतिवार को तूल पकड़ लिया। महिला मरीज पर स्टाफ नर्स के साथ हाथापाई और अभद्रता करने का आरोप है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टाफ नर्स के खिलाफ महिला मरीज की ओर से चोरी का प्राथमिकी दर्ज कराने की बात सामने आई है। इसके विरोध में स्वास्थ्यकर्मी बृहस्पतिवार सुबह से हड़ताल पर चले गए और मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। इससे ओपीडी प्रभावित होने के कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर एक महिला मरीज ईसीजी कराने अस्पताल पहुंची थी। जांच से पहले उसकी अंगूठी उतरवाई गई थी। महिला का आरोप है कि ईसीजी होने के बाद अंगूठी उसे नहीं मिली। इसको लेकर उसने स्टाफ नर्स पर अंगूठी चोरी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
विज्ञापन


मामला प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के संज्ञान में पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि समझौते के बाद महिला मरीज और उसके परिजनों का सामना स्टाफ नर्स से दोबारा हो गया।  इसके बाद महिला और परिजनों ने नर्स पर चोरी का आरोप लगाते हुए हाथापाई और अभद्रता की। इस दौरान बनाए गए वीडियो में भी महिला को नर्स के साथ हाथापाई करते देखा जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्यकर्मियों ने काम बंद कर दिया। उनकी मांग है कि स्टाफ नर्स के साथ हाथापाई और बदसलूकी के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed