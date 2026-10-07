कौशांबी में बड़ा हादसा: खड़ी डीसीएम में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो, चालक समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत
कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में एनएच-19 पर अठसराय ओवरब्रिज के पास बुधवार रात करीब दो बजे हादसा हुआ। सड़क किनारे खराब खड़ी डीसीएम में कानपुर से प्रयागराज जा रही तेज रफ्तार बोलेरो पीछे से जा घुसी। हादसे में बोलेरो सवार चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
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उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर सैनी थाना क्षेत्र में एनएच-19 पर अठसराय ओवरब्रिज के उत्तर प्रदेश के पास बुधवार देर रात करीब दो बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खराब खड़ी डीसीएम में कानपुर से प्रयागराज जा रही तेज रफ्तार बोलेरो पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बोलेरो सवार चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी सिराथू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, डीसीएम नंबर यूपी-35 टी 9605 ओवरब्रिज से पहले सड़क किनारे खराब खड़ी थी। डीसीएम का चालक और कंडक्टर उसका एयर फिल्टर ठीक कर रहे थे। इसी दौरान कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पीछे से डीसीएम में जा भिड़ी।
प्रत्यक्ष रूप से टक्कर की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चालक-कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सिराथू पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच की जा रही है। पुलिस घटना के कारणों और दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।