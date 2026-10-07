कौशांबी में बड़ा हादसा: खड़ी डीसीएम में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो, चालक समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर सैनी थाना क्षेत्र में एनएच-19 पर अठसराय ओवरब्रिज के उत्तर प्रदेश के पास बुधवार देर रात करीब दो बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खराब खड़ी डीसीएम में कानपुर से प्रयागराज जा रही तेज रफ्तार बोलेरो पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बोलेरो सवार चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी सिराथू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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