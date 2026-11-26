Kaushambi News: पांच सेकंड में फैजल ने शैतान सिंह को चित कर जीती कुश्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 26 Nov 2026 01:21 AM IST
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ऐतिहासिक कनैली दंगल के दूसरे दिन बुधवार को पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। आठ जोड़ियों के बीच हुई कुश्ती में बांदा के फैजल गनी और राजस्थान के विख्यात पहलवान शैतान सिंह का मुकाबला सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें फैजल गनी ने महज पांच सेकंड में शैतान सिंह को चित कर दिया।
दंगल का शुभारंभ पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कराया। मुकाबले देखने के लिए आसपास के जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों से करीब 50 हजार दर्शकों की भीड़ जुटी। दर्शकों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय पटेल ने बताया कि बृहस्पतिवार को दंगल के निर्णायक मुकाबले होंगे। इसमें अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, नेपाल, हरियाणा और पंजाब के नामी पहलवान अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने बताया कि चीन के पहलवान अब्दुल्ला भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। निर्णायक मुकाबलों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। इस दौरान पूर्व सांसद लाल बहादुर, शैलेंद्र कुमार और राष्ट्रीय कवि सुजीत कुमार जायसवाल गिरि आदि मौजूद रहे।
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दंगल का शुभारंभ पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कराया। मुकाबले देखने के लिए आसपास के जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों से करीब 50 हजार दर्शकों की भीड़ जुटी। दर्शकों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय पटेल ने बताया कि बृहस्पतिवार को दंगल के निर्णायक मुकाबले होंगे। इसमें अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, नेपाल, हरियाणा और पंजाब के नामी पहलवान अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे।
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उन्होंने बताया कि चीन के पहलवान अब्दुल्ला भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। निर्णायक मुकाबलों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। इस दौरान पूर्व सांसद लाल बहादुर, शैलेंद्र कुमार और राष्ट्रीय कवि सुजीत कुमार जायसवाल गिरि आदि मौजूद रहे।
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