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दंगल का शुभारंभ पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कराया। मुकाबले देखने के लिए आसपास के जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों से करीब 50 हजार दर्शकों की भीड़ जुटी। दर्शकों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय पटेल ने बताया कि बृहस्पतिवार को दंगल के निर्णायक मुकाबले होंगे। इसमें अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, नेपाल, हरियाणा और पंजाब के नामी पहलवान अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे।उन्होंने बताया कि चीन के पहलवान अब्दुल्ला भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। निर्णायक मुकाबलों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। इस दौरान पूर्व सांसद लाल बहादुर, शैलेंद्र कुमार और राष्ट्रीय कवि सुजीत कुमार जायसवाल गिरि आदि मौजूद रहे।