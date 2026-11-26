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एसएन कॉन्वेंट स्कूल भरवारी में छह विद्यार्थियों ने शिक्षक योगेंद्र कुमार की देखरेख में परीक्षा दी। इनमें आमना सिद्दीकी, जहरा, अबूबकर सिद्दीकी, वंदना और सोनाक्षी श्रीवास्तव सहित अन्य विद्यार्थी शामिल रहे। वहीं, सेंट फ्रांसिस स्कूल बेरुआ में आठ विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें सूर्यांश प्रताप सिंह, हिफ्जा फातमा, अग्रिमा मिश्रा, काव्या, शुभांगी पांडेय, अंशिका शुक्ला, आंचल सरोज और सागर ने प्रश्नों के उत्तर दिए।परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने इसे रोचक और ज्ञानवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं से अपनी जानकारी और क्षमता परखने का अवसर मिलता है।सेंट फ्रांसिस स्कूल की प्रधानाचार्या जेराल्ड पी. डिसूजा और डायरेक्टर नौशाद अहमद ने कहा कि ओलंपियाड जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तार्किक क्षमता और समस्याओं को समझने का कौशल विकसित करती हैं। इससे बच्चों का शैक्षिक विकास होता है। साथ ही भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन मिलता है।