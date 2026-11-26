Kaushambi News: सरकारी बस में सूटकेस का ताला तोड़कर जेवर चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 26 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
संदीपन घाट थाना क्षेत्र के हथियाभीट गांव की महिला के सूटकेस का ताला तोड़कर चोरों ने सरकारी बस में लाखों रुपये के आभूषण और नकदी पार कर दी। मूरतगंज पहुंचने पर महिला को चोरी की जानकारी हुई। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हथियाभीट निवासी रंजना सिंह मंगलवार को फतेहपुर के लखनहा गांव में अपनी बुआ के यहां शादी समारोह में शामिल होने गई थी। बुधवार दोपहर वह दो महिलाओं के साथ थरियांव से सरकारी बस में बैठकर मायके लौट रही थी। उसने करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण एक डिब्बे में रखकर सूटकेस में रखे थे।
आरोप है कि रास्ते में चोरों ने सूटकेस का ताला तोड़कर आभूषणों का डिब्बा और पांच हजार रुपये नकद चोरी कर लिया। मूरतगंज में सूटकेस खुला देखकर चोरी का पता चला। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। इस संबंध में संदीपनघाट थाना प्रभारी नागेन्द्र सिंह नागर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिली है, चोरी की घटना कहा हुई है जांच की जा रही है। जांच में घटना स्थल की जानकारी होते ही कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
आरोप है कि रास्ते में चोरों ने सूटकेस का ताला तोड़कर आभूषणों का डिब्बा और पांच हजार रुपये नकद चोरी कर लिया। मूरतगंज में सूटकेस खुला देखकर चोरी का पता चला। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। इस संबंध में संदीपनघाट थाना प्रभारी नागेन्द्र सिंह नागर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिली है, चोरी की घटना कहा हुई है जांच की जा रही है। जांच में घटना स्थल की जानकारी होते ही कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन