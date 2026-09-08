Kaushambi News: तमिलनाडु से पटाखा लाकर नौशाद के जरिये कौशाम्बी में खपाता था शोएब

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पिता के लाइसेंस की आड़ में कारोबार:

पूछताछ में शोएब ने बताया कि उसके पिता अलीम के नाम से प्रयागराज में पटाखा बिक्री का लाइसेंस जारी हुआ था। इसका इस्तेमाल कर तमिलनाडु से पटाखे खरीदे जाते थे। पुलिस की पूछताछ में नौशाद और शकील के साथ मिलकर इन्हें अधिक कीमत पर बेचने की भी बात सामने आई है। विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक पिछले माह नैनी थाने में निर्धारित क्षमता से अधिक पटाखे रखने के मामले में अलीम के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूछताछ में शोएब ने बताया कि उसके पिता अलीम के नाम से प्रयागराज में पटाखा बिक्री का लाइसेंस जारी हुआ था। इसका इस्तेमाल कर तमिलनाडु से पटाखे खरीदे जाते थे। पुलिस की पूछताछ में नौशाद और शकील के साथ मिलकर इन्हें अधिक कीमत पर बेचने की भी बात सामने आई है।पुलिस के मुताबिक पिछले माह नैनी थाने में निर्धारित क्षमता से अधिक पटाखे रखने के मामले में अलीम के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मनौरी में अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट के मामले में वांछित प्रयागराज शाहगंज थाना क्षेत्र के दायराशाह अजमल निवासी शोएब पुत्र अलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शोएब तमिलनाडु से पटाखे मंगवाता था और उन्हें अपने पिता के नाम पर पंजीकृत डांडी महेवा स्थित गोदाम में रखता था। वहीं से नौशाद के माध्यम से पटाखों की सप्लाई की जाती थी।