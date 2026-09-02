Kaushambi News: आसमान से राहत बरसी, खेतों में रौनक लौटी

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जिले में एक सप्ताह से मौसम मेहरबान है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर करीब एक से तीन बजे तक तेज झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे जगह-जगह जलभराव हो गया। कई मोहल्लों और निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।रुक-रुककर हो रही बारिश को किसान फसलों के लिए राहतभरी बता रहे हैं। गुवारा तैयबपुर निवासी किसान हरिश्चंद्र मौर्य, इंदल सरोज और महिला मखदुमपुर के राधा कृष्ण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, संतोष पटेल ने बताया कि है कि खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से फसलों की सिंचाई का खर्च कम होगा। विशेषकर धान की फसलों के लिए यह बरसात का पानी अमृत के समान है। यदि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा तो सिंचाई की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है।