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Kaushambi News: आसमान से राहत बरसी, खेतों में रौनक लौटी

Wed, 02 Sep 2026 01:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:48 AM IST
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Relief poured down from the sky, and vitality returned to the fields.
जिले में सात दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मंगलवार को हुई तीन घंटे झमाझम हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ने से फसलें लहलहाने लगी हैं।
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जिले में एक सप्ताह से मौसम मेहरबान है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर करीब एक से तीन बजे तक तेज झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे जगह-जगह जलभराव हो गया। कई मोहल्लों और निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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रुक-रुककर हो रही बारिश को किसान फसलों के लिए राहतभरी बता रहे हैं। गुवारा तैयबपुर निवासी किसान हरिश्चंद्र मौर्य, इंदल सरोज और महिला मखदुमपुर के राधा कृष्ण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, संतोष पटेल ने बताया कि है कि खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से फसलों की सिंचाई का खर्च कम होगा। विशेषकर धान की फसलों के लिए यह बरसात का पानी अमृत के समान है। यदि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा तो सिंचाई की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है।
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