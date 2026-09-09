समाज का व्यक्ति साक्षर होगा तभी होगा विकास : नीरज

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रैली में शामिल शिक्षक ने ‘साक्षर होगा जब इंसान, तभी बनेगा देश महान’ और ‘दीप से दीप जलाएंगे, साक्षर देश बनाएंगे’ जैसे नारे लगाए। रैली के माध्यम से लोगों को शिक्षा का महत्व बताया गया। खंड शिक्षा अधिकारी नीरज उमराव ने कहा कि विकास का रास्ता तभी खुलता है, जब समाज का हर व्यक्ति साक्षर हो। किसी भी व्यक्ति का निरक्षर रहना समाज के विकास में बाधा है।रैली के माध्यम से लोगों से नव साक्षरता अभियान से जुड़ने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की गई। रैली में आलोक द्विवेदी, मारुति नंदन त्रिपाठी, प्रखर नरेश, शशि कलापांडे, दिलीप, राकेश बत्रा, सूरज सिंह, प्रदीप, रोली कुशवाहा, ज्योति सिंह, निधि, विभा मौजूद रहीं।