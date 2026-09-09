Kaushambi News: मंडल स्तरीय मुक्केबाजी में दम दिखाएंगे जिले के 34 खिलाड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:03 AM IST
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प्रयागराज के झूंसी स्थित गांधी स्मारक पटेल नगर में 10 सितंबर को मंडल स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसमें जिले के 34 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों का मंडल स्तर के लिए चयन किया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य के निर्देशन में खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जिला खेल सचिव श्यामलाल ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर मंडल स्तर की टीम चुनी गई है।
अंडर-17 बालिका वर्ग में मोहिनी कुमारी, दिव्या, नीतू, राबिता, नैना, खुशबू और प्रिया पाल समेत आठ खिलाड़ी चयनित हैं। अंडर-19 बालिका वर्ग में शिल्पा, प्रियंका और काजल प्रतिभाग करेंगी।
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वहीं, अंडर-19 बालक वर्ग में ओमप्रकाश, यथार्थ पांडेय, अमरेंद्र, कार्तिक, सिद्धार्थ और रोहन को मौका मिला है। अंडर-17 बालक वर्ग में वैभव, श्यामू, सूरजभान, वंश यादव, अमन, समर्थ, जीतू और अनुभव चयनित हुए हैं।
साथ ही अंडर-14 बालक वर्ग में आर्यन पांडेय, उत्कर्ष, साजन, शिवम, अमन, ऋषि, आदित्य, साहिल और आदित्य दमखम दिखाएंगे। संबंधित शिक्षकों और संभाग सचिवों को खिलाड़ियों को समय से प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य के निर्देशन में खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जिला खेल सचिव श्यामलाल ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर मंडल स्तर की टीम चुनी गई है।
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अंडर-17 बालिका वर्ग में मोहिनी कुमारी, दिव्या, नीतू, राबिता, नैना, खुशबू और प्रिया पाल समेत आठ खिलाड़ी चयनित हैं। अंडर-19 बालिका वर्ग में शिल्पा, प्रियंका और काजल प्रतिभाग करेंगी।
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वहीं, अंडर-19 बालक वर्ग में ओमप्रकाश, यथार्थ पांडेय, अमरेंद्र, कार्तिक, सिद्धार्थ और रोहन को मौका मिला है। अंडर-17 बालक वर्ग में वैभव, श्यामू, सूरजभान, वंश यादव, अमन, समर्थ, जीतू और अनुभव चयनित हुए हैं।
साथ ही अंडर-14 बालक वर्ग में आर्यन पांडेय, उत्कर्ष, साजन, शिवम, अमन, ऋषि, आदित्य, साहिल और आदित्य दमखम दिखाएंगे। संबंधित शिक्षकों और संभाग सचिवों को खिलाड़ियों को समय से प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।