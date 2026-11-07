Kaushambi News: सड़क किनारे कूड़े का अंबार, दीपावली पर चायल में चला सफाई अभियान

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शनिवार को मनौरी मार्ग पर पेड़ों के नीचे जमा प्लास्टिक, कागज और अन्य अपशिष्टों को सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू व फावड़ों की मदद से हटाया और वाहन के जरिये आरआरसी सेंटर पहुंचाया गया।पिछले एक सप्ताह से कर्मचारी जैकेट, मास्क और दस्ताने पहनकर इस अभियान में जुटे हैं। इससे पहले तहसील परिसर, अजमतगंज वार्ड और चौराडीह मार्ग पर भी विशेष सफाई कराई गई थी।नागरिकों की प्रतिक्रिया:स्थानीय निवासी वीरेंद्र कुमार ने सफाई पर संतोष जताया है। वहीं रामचंद्र ने मांग की है कि सफाई के बाद वहां दोबारा कूड़ा जमा न होने दिया जाए।दिलीप, जितेंद्र सोनकर, तीरथराज और रामकिशोर का कहना है कि कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर पंचायत के साथ-साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे सड़क किनारे या नालियों में कूड़ा न फेंककर कचरा केवल निर्धारित स्थानों या कूड़ेदानों में ही डालें।वर्जनसभी वार्डों में नियमित सफाई कराई जाती है। करीब पखवाड़े भर पहले पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खोदाई के बाद फैली गंदगी को हटाने के लिए विशेष टीम लगाई गई है। - अमर सिंह, चेयरमैन, नगर पंचायत चायल