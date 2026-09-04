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Kaushambi News: 493 किलो से अधिक अवैध पटाखा-बारूद जब्त

Fri, 04 Sep 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:23 AM IST
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Over 493 kg of illegal fireworks and gunpowder seized
महमूदपुर मनौरी में हुए पटाखा धमाके के बाद पुलिस ने अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 493 किलो से अधिक अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इसके अलावा करीब 55 किलो पटाखा बनाने का बारूद पाउडर भी जब्त किया गया। महेवाघाट पुलिस ने सलमान, रुखसाना और सद्दाम को गिरफ्तार कर 250 अर्द्धनिर्मित पटाखा, 380 पूर्णनिर्मित पटाखा और 3400 समोसा पटाखे बरामद किए।
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अमन के घर की तलाशी में 23 बोरा और आठ बैग में रखे तैयार व अर्द्धनिर्मित पटाखे और करीब 55 किलो बारूद पाउडर मिला। कड़ाधाम पुलिस ने लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर 156 किलो शॉट पटाखे और 62 किलो बारूद बरामद किया।
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सैनी पुलिस ने गफ्फार के कब्जे से करीब 66 किलो पटाखे, फुलझड़ियां व अन्य विस्फोटक सामग्री पकड़ी। संदीपनघाट पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर 49 किलो पटाखे बरामद किए।
वहीं भरवारी रोड स्थित कहकसा बानो के प्लाट से 35 किलो अवैध पटाखे और 40 किलो पटाखा बनाने का सामान मिला। करारी पुलिस ने अयूब को गिरफ्तार कर करीब 30 किलो पटाखे जब्त किए।

एसपी सत्यनारायण ने बताया कि अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग और तलाशी कराई जा रही है। जहां भी अवैध पटाखा कारोबार की सूचना मिलेगी, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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