Kaushambi News: दलित समुदाय व महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर आक्रोश, थाने का किया घेराव

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बहुजन समाज, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े करीब पांच सौ लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सरायअकिल थाने पहुंचे।प्रदर्शनकारियों ने थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की।बताया गया कि बृहस्पतिवार रात सरायअकिल निवासी विक्रांत तिवारी नाम के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें दलित समाज के लोगों और महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी और धमकी देने की बात सामने आई। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए।पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। बाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आदित्य गौतम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी विक्रांत तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस की ओर से गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग शांत हुए।करीब दो घंटे तक थाने में अफरातफरी का माहौल रहा। निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजा जाएगा।