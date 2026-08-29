Kaushambi News: ई-रिक्शा और कार की भिड़ंत में एक की मौत, तीन घायल

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हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सभी को जिला अस्पताल मंझनपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने कड़ा निवासी जियालाल (45) पुत्र मंगल प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। अन्य का इलाज चल रहा है।हादसे में जियालाल की पत्नी प्रीति सोनकर (42), उनकी तीन वर्षीय बेटी लाडो और ई-रिक्शा चालक संतोष कुमार (60) पुत्र रामस्वरूप निवासी कड़ा घायल हुए हैं।बताया गया कि सभी लोग ई-रिक्शा से कड़ा से मंझनपुर जा रहे थे। खाचकीमई गांव के सामने पहुंचते ही सामने से आ रही कार ई-रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार का अगला टायर फटने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रहे ई-रिक्शा से टकरा गया। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि घटना के बाद घायलों को सिराथू स्थित अस्पताल ले जाया गया था। वहां से सभी को जिला अस्पताल मंझनपुर रेफर किया गया।जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जियालाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, ई-रिक्शा चालक संतोष कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया है। प्रीति सोनकर और उनकी तीन वर्षीय बेटी लाडो का उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई।