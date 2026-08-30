Kaushambi News: मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल लगा रहा बुजुर्ग डूबा, मौत

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केवट का पुरवा गांव निवासी रामदीन निषाद (71) के बेटे शिवचरण ने बताया कि शनिवार दोपहर बाद तीन बजे पिता डोंगी से किलनहाई नदी में जाल बिछा रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह नदी के गहरे पानी में डूब गए। शाम 5:30 बजे पिता को नदी से बाहर निकाला गया। परिजनों ने घटना सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा लेकिन परिवार ने इन्कार कर दिया। निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि परिवार के लोग पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुरोध पर शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

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सरायअकिल के केवट का पुरवा में शनिवार दोपहर बाद किलनहाई नदी में मछली पकड़ने के लिए डोंगी (छोटी नाव) से जाल बिछाते वक्त पैर फिसलने से गिरने पर बुजुर्ग की डूबकर मौत हो गई। आसपास मौजूद मछुआरों ने नदी में गोता लगाकर करीब दो घंटे बाद बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला।